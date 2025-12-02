जागरण संवाददाता, पटना। Mushtaque Ali T-20: वैभव सूर्यवंशी ने वैसे तो 100 से अधिक रन कई प्रतियोगिताओं में बनाए, पर घरेलू क्रिकेट में सैकड़ा जड़ने की प्रतीक्षा लंबे समय से रही। हाल के दिनों में उनका खराब फार्म भी चर्चा का विषय बना रहा।

मंगलवार को वैभव सैयद मुश्ताक अली टी-20 में बड़ी पारी खेलने का मन बनाकर ही उतरे थे। अधिकतर चौके-छक्के जड़ने वाले वैभव ने 14 अच्छी गेंदों पर रन नहीं बनाए। 14 गेंदों पर नहीं बनाए रन महाराष्ट्र ने छह गेंदबाजों का प्रयोग किया, पर अंत तक वैभव को पवेलियन नहीं भेज पाया। सूर्यवंशी की पारी की मदद से बिहार ने 20 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए।

जवाब में महाराष्ट्र ने 19.1 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 182 रन बना मुकाबला तीन विकेट से जीत लिया। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट प्रतियोगिता में चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर से मैच हारने के बाद बिहार की टीम जीत की तलाश में महाराष्ट्र के खिलाफ उतरी थी।

इसके लिए वैभव सूर्यवंशी का बल्ला बोलना जरूरी था। 14 वर्षीय खिलाड़ी ने उम्मीद के मुताबिक खेला भी। टास जीतकर महाराष्ट्र ने बिहार को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम को पहला नुकसान मैच की चौथी गेंद पर लगा। आरएस हंगारगेकर ने सलामी बल्लेबाज बिपिन सौरभ (4) की गिल्लियां बिखेर दीं। वैभव ने गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाते हुए स्कोर 30 के पार पहुंचाया, इसी बीच पहले नंबर पर आए पीयूष कुमार सिंह (7) अर्शिन कुलकर्णी के शिकार बन गए।

अच्छी गेंदों का सम्मान, 28 रन सिंगल लेकर बनाए विकेट गिरते रहे, पर वैभव ने एक छोर संभाले रखा। मैदान के हर ओर चौके-छक्के जड़े। आकाश राज और आयुष लोहारुका के साथ साझेदारियां कर उन्होंने 58 गेंद पर सैकड़ा जड़ दिया।

उन्होंने 28 रन सिंगल लेकर बनाए। अच्छी गेंदों को सम्मान भी दिया। महाराष्ट्र ने बिहार की पारी समेटने के लिए छह गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, पर विकेट तीन को मिल सके। आरएस हंगारगेकर, अर्शिन कुलकर्णी और विक्की ओस्टवाल को एक-एक सफलता मिली। बिहार की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी वैभव सूर्यवंशी और आयुष लोहारुका के बीच अविजित 75 रन की हुई। वैभव और आकाश राज ने मिलकर 70 रन बनाए। पृथ्वी ने 11 चौके जड़ रखी जीत की नींव बिहार के 176 रन के जवाब में महाराष्ट्र की भी शुरुआत खराब रही। पहला विकेट 11 रन पर अर्शिन कुलकर्णी (1) के रूप में गिरा। इसके बाद पहले नंबर पर आए एमएस भंडारी (4) को सूरज कश्यप ने बोल्ड कर दिया। सलामी बल्लेबाज व कप्तान पृथ्वी शा ने एक छोर संभाले रखा और 30 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से 66 रन की पारी खेलकर जीत की नींव रख दी।