वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद का मैदान पर धमाका, 9 बल्लेबाज फ्लॉप; अकेले दम पर दिलाई जीत

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

इधर उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी अपने गृह जिले समस्‍तीपुर में क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्ले से तहलका मचा रहे हैं।

रविवार को समस्तीपुर में खेले गए एक स्थानीय अभ्यास मैच में आशीर्वाद ने अविजित शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को दो विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।

9 बल्‍लेबाजों के फ्लॉप होने के बाद नाबाद शतक

उनका सैकड़ा तब आया, जब टीम के नौ बल्लेबाज फ्लॉप रहे। आशीर्वाद के पिता संजीव सूर्यवंशी ने फेसबुक पर स्कोर कार्ड और तस्वीर जारी कर बेटे की उपलब्धि पर गर्व जताया।