फिर गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, चौके-छक्के की धुआंधार पारी से तोड़ा 57 साल पुराना रिकॉर्ड
बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी में 15 साल 157 दिन की उम्र में अर्धशतक जड़कर 57 ...और पढ़ें
HighLights
वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया।
15 साल की उम्र में 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा।
उन्होंने 81 गेंदों पर 92 रनों की शानदार पारी खेली।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के युवा क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने बल्ले से तहलका मचा दिया है। दलीप ट्रॉफी में महज 15 साल 157 दिन की उम्र में अर्धशतक जड़कर वैभव ने इतिहास रच दिया। उन्होंने दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का 57 साल पुराना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
वैभव ने महज 42 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने 1969 में 16 साल 23 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाने वाले लक्ष्मण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार के इस युवा बल्लेबाज की पारी ने एक बार फिर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
42 गेंदों में फिफ्टी, फिर चौके-छक्कों की बरसात
रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी वैभव का बल्ला नहीं रुका। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए गेंदबाजों की जमकर खबर ली। वैभव ने 81 गेंदों पर 92 रन की शानदार पारी खेली।
उनकी इस तूफानी पारी में 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। वह शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन 92 रन के निजी स्कोर पर उनकी पारी का अंत हो गया। हालांकि, आउट होने से पहले वह दलीप ट्रॉफी के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके थे।
57 साल पुराना रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त, BCA ने दी बधाई
वैभव की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने उन्हें बधाई दी है। BCA अध्यक्ष हर्ष वर्धन और सचिव ज़िआउल अरफ़ीन ने युवा बल्लेबाज की इस कामयाबी को बिहार क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण बताया।
BCA अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा कि इतनी कम उम्र में 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ना बिहार क्रिकेट के लिए बेहद गौरव की बात है। उन्होंने वैभव की प्रतिभा, आत्मविश्वास और मेहनत की सराहना करते हुए भविष्य में और बड़े रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद जताई।
BCA सचिव बोले- ‘वैभव की प्रतिभा असाधारण’
BCA सचिव ज़िआउल अरफ़ीन ने भी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महज 15 साल 157 दिन की उम्र में दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र का अर्धशतक लगाना उनकी असाधारण प्रतिभा और कड़ी मेहनत को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि 92 रनों की पारी में वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी और आत्मविश्वास साफ नजर आया। BCA की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हुए अरफ़ीन ने उम्मीद जताई कि वैभव आने वाले समय में बिहार और देश का नाम और रोशन करेंगे।
बिहार क्रिकेट के लिए एक और गौरव का पल
वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्डतोड़ पारी को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य के क्रिकेट इतिहास का एक और गौरवपूर्ण अध्याय बताया है। इतनी कम उम्र में दलीप ट्रॉफी जैसे बड़े मंच पर रिकॉर्ड बनाना वैभव की प्रतिभा की बड़ी मिसाल है।
57 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, 92 रन की विस्फोटक पारी आई और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने फिर साबित कर दिया कि उनका बल्ला बड़े मंच पर भी गरजना जानता है। अब क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें उनके अगले मुकाबलों और आने वाले रिकॉर्ड्स पर टिकी हैं।