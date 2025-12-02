कम उम्र, बड़े कारनामे: वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट में शतक जड़कर रचा इतिहास

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने करियर की नई उड़ान भरते हुए घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री दर्ज कराई है। महज 14 साल की उम्र में वैभव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में न सिर्फ अपना पहला शतक जमाया, बल्कि उम्र के कई रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन पर महाराष्ट्र के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए इस किशोर बल्लेबाज ने 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन ठोक दिए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे।

58 गेंद पर हार्ड-हिटर अंदाज में लगाया गया उनका शतक मैदान में मौजूद दर्शकों के लिए रोमांचक क्षण था। वैभव की यह ऐतिहासिक पारी बिहार क्रिकेट के लिए भी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले इतनी कम उम्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने तीन अंकों की पारी नहीं खेली थी।

इस उपलब्धि के साथ वैभव टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र के विजय जोल के नाम था, जिन्होंने 18 साल 118 दिन की उम्र में मुंबई के खिलाफ 109 रन बनाए थे।