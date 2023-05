अमित आलोक, पटना: बिहार के जाति आधारित समाज में महापुरुषों को जातियों के खांचे में बांधकर देखने का ट्रेंड पुराना है। विभिन्न क्षेत्रों में खास उपलब्धि हासिल करने वालों को भी अपनी जाति का बताने की होड़ मची रहती है। अब हाल ही में आए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा (Civil Service Examination) के टॉपरों की जातियां भी खोजी जा रहीं हैं। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल पर सर्च किए जाने वाले की-वर्ड्स तो यही बता रहे हैं।

सोशल मीडिया में टॉपरों की जाति बताते पोस्ट

मंगलवार को रिजल्ट आने के तत्काल बाद सोशल मीडिया में टॉपरों की जाति बताते हुए पोस्ट आने लगे थे। इंटरनेट पर उनकी जातियां जानने की मची होड़ के बीच कुछ लोग महज अनुमान के आधार पर उनकी जातियां लिखने लगे। जाति आधारित संगठनों के पोस्ट भी दिखने लगे थे।

गूगल पर ट्रेंड में टॉपरों की जातियों के की-वर्ड्स

इस बीच गूगल पर टॉपरों से संबंधित सर्च में उनकी जातियों से संबंधित की-वर्ड्स भी ट्रेंड करने लगे हैं। गुरुवार को गूगल पर ‘यूपीएससी टॉपर’ सर्च करने पर बढ़ते ट्रेंड में टॉप पर caste of ishita kishore upsc topper है। गुरुवार को ‘इशिता किशोर’ सर्च करने पर टॉप तीन की-वर्ड्स ishita kishore caste, kishore caste, ishita kishore caste in hindi हैं। आगे छठे स्थान पर भी ias ishita kishore caste तो 10वें स्थान पर caste of ishita kishore upsc topper है।

इसी तरह गरिमा लोहिया को सर्च करने पर आठवें स्थान पर उम्र से संबंधित की-वर्ड garima lohia age है। उनका ‘लोहिया’ उपनाम मारवाड़ी होने की पुष्टि करता है, इसलिए जाति व समुदाय से संबंधित की-वर्ड टॉप 10 की-वर्ड्स में नहीं है। हालांकि, एक दिन पहले बुधवार को बिहार से संबंधित टॉपर्स को लेकर सर्च किए जा रहे ट्रेंड में ishita kishore caste category, garima lohia caste category, kishore caste, ishita kishore caste, ishita kishore category शामिल रहे।