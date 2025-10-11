'यह छल है... धोखा है', NDA में सीट शेयरिंग के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पोस्ट ने बढ़ी हलचल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग की गांठें अभी भी उलझी हुई हैं। NDA की बात करें तो एक तरफ जहां, चिराग और मांझी टेंशन बढ़ा रहे हैं,वहीं अब RLM चीफ उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट ने सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है।