'NDA के तमाम विधायक अगर खड़े हो जाएं...', उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की विधायक दल की बैठक पर कसा तंज

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। घटक दलों ने उनके नाम पर सहमति जताई। विधान मंडल सत्र में जनहित के मुद्दों पर आक्रामक रणनीति अपनाने पर चर्चा हुई। वहीं, महागठबंधन की बैठक पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिन विधायकों के जदयू के संपर्क में रहने की चर्चा है, उसका सीधा कारण जनता का समर्थन न मिलना है।

