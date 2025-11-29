Language
    'NDA के तमाम विधायक अगर खड़े हो जाएं...', उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की विधायक दल की बैठक पर कसा तंज

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:34 PM (IST)

    पटना में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की बैठक पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव की रणनीति पर भी सवाल उठाए और अखिलेश यादव के बयान को बेवजह बताया।

    उपेंद्र कुशवाहा ने कसा तंज। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। घटक दलों ने उनके नाम पर सहमति जताई। विधान मंडल सत्र में जनहित के मुद्दों पर आक्रामक रणनीति अपनाने पर चर्चा हुई।

    वहीं, महागठबंधन की बैठक पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिन विधायकों के जदयू के संपर्क में रहने की चर्चा है, उसका सीधा कारण जनता का समर्थन न मिलना है।

    उपेंद्र कुशवाहा के अनुसार, जहां जनता का भरोसा नहीं होता, वहां नेताओं का टिके रहना भी मुश्किल होता है। तेजस्वी यादव द्वारा महागठबंधन विधायकों की बैठक और विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति पर उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है।

    उन्होंने आगे कहा कि उनके पास तो विधायकों की उतनी भी संख्या नहीं है कि NDA के तमाम विधायक यदि खड़े हो जाएं तो महागठबंधन के विधायक मिलकर उन्हें घेर पाएं तो वे लोग हमें (विधानसभा में) क्या घेरेंगे?

    उन्होंने इसे हास्यास्पद बताया। एसआईआर के खिलाफ यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह बेवजह का मुद्दा है।

    उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पहले ही अपना फैसला दे चुकी है, इसलिए इस तरह की बातों से किसी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।

