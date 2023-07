'हाजीपुर सीट पर मेरा अधिकार', पशुपति पारस के बयान से NDA में होगा घमासान? चिराग को लेकर कही ये बात

पटना, एजेंसी: केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शनिवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेस कर यह स्‍पष्‍टीकरण दिया कि उनकी और चिराग पासवान की पार्टियां अलग-अलग हैं। उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। बाहर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि चाचा-भतीजा एक हो गए हैं।

इसके पहले शुरुआत में उन्‍होंने कहा कि 18 जुलाई को हुई बैठक राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की बैठक में चिराग जब आए तो उन्‍होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मेरे पास आए और उन्‍होंने मेरे पैर छुए और मैंने भी उन्‍हें आशीर्वाद दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे यहां मिथ‍िलांचल में यह कल्‍चर है, जिसके तहत हम दोनों ने इस प्रकार मुलाकात की। पैर छूने और आशीर्वाद देने की तस्‍वीरों पर कहा कि मार्केट में इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि चाचा-भतीजा एक हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी अलग है, हम दोनों के अलग-अलग दल हैं।

VIDEO | "During the NDA meeting, Chirag Paswan met me and touched my feets after which I gave him my blessings. After this, some reports claimed that we have joined hands again. However, I would like to clarify that this is not the case," says Union Minister Pashupati Kumar… pic.twitter.com/oeMB4SjSy2