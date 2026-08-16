ब्रिटेन: किंग चार्ल्स की रॉयल गार्डन पार्टी में शामिल हुए बिहार में जन्मे शेफ नंद किशोर

डिजिटल डेस्क, लंदन। बिहार में जन्मे शेफ नंद किशोर यादव ने स्कटलैंड के एडिनबर्ग में रॉयल गार्डन पार्टी में निमंत्रण पाकर ब्रिटेन में अपने कुकिंग के सफर में अहम उपलब्धि हासिल की है।

ऐतिहासिक पैलेस आफ होलीरूडहाउस में किंग चार्ल्स-3 और क्वीन कैमिला द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ब्रिटिश शाही परिवार के गर्मियों के कार्यक्रमों का एक अहम हिस्सा है।

शाही परिवार का वो आयोजन

शाही परिवार के मुखिया हर साल गर्मियों में एक हफ्ता स्काटिश महल में बिताते हैं, जिसे होलीरूड वीक या रॉयल वीक कहा जाता है। इस दौरान होने वाली गार्डन पार्टी अलग-अलग समुदायों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का मुख्य केंद्र होती है।

शामिल होने पर शेफ नंद ने क्या कहा? शेफ नंद ने अपनी हालिया यात्रा के बारे में कहा, "हालीरूडहाउस पैलेस में आमंत्रित किया जाना बेहद गर्व और विनम्रता का अनुभव था। इतने अहम मौके पर न्योता पाना, यह ऐसी बात है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। यह बहुत खास दिन था। पैलेस आफ होलीरूडहाउस में खड़े होकर और इतने प्रतिष्ठित कार्यक्रम का हिस्सा बनकर, मैंने उस सफर के बारे में सोचा जो मुझे यहां तक ले आया।