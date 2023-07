दक्षिण भारत के तीर्थस्थलों के लिए शुरू हुई पर्यटक ट्रेन, टिकट में 33 प्रतिशत रियायत; इतने दिन की होगी यात्रा

पूर्व मध्य रेल के बेतिया स्टेशन से पटना होकर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) की ओर से ‘भारत गौरव यात्रा’ के तहत पर्यटन ट्रेन चलाई गई है। शनिवार को यह ट्रेन बेतिया जंक्शन से खुलकर सुगौली रामगढ़वा रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर होते हुए पटना जंक्शन पहुंची। 10 रात और 11 दिनों तक चलने वाली इस ट्रेन की सारी सीटें पहले ही फुल हो चुकी हैं।

भारत गौरव स्पेशन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते क्षेत्रीय प्रबंधक

