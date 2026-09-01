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Kal Ka Mausam 2 September: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:40 PM (IST)

Kal Ka Mausam: बिहार में मानसून सक्रिय है और अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।

बिहार कल का मौसम। (AI Generated Image)

बिहार कल का मौसम। (AI Generated Image)

HighLights

  1. बिहार में मानसून सक्रिय, भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट।

  2. आज औरंगाबाद-कैमूर में ऑरेंज अलर्ट, कल गया-जमुई में भारी बारिश।

  3. अगले दो दिनों में दक्षिणी हिस्सों में तापमान में गिरावट संभव।

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Weather Update बिहार में बारिश का तांडव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, राज्य में मानसून की गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, कैमूर, बक्सर, गया, पटना, भोजपुर, शेखपुरा और मुंगेर जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा अरवल (111.0 मिमी) और रफीगंज (110.8 मिमी) में दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मेघगर्जन, वज्रपात (ठनका) और तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) को लेकर चेतावनी जारी की है।

कल कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज 01 सितंबर को औरंगाबाद और भभुआ (कैमूर) जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा और रोहतास में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

वहीं कल 02 सितंबर को गया, जमुई और नवादा जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ बिजली चमकने का अलर्ट है।

तापमान का हाल

अधिकतम तापमान: अगले 2 दिनों में राज्य के दक्षिणी हिस्सों के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों में वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

न्यूनतम तापमान: अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस डेहरी और मोतिहारी में दर्ज हुआ।

मौसम विज्ञान केंद्र ने वज्रपात और भारी बारिश को देखते हुए आम लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है।

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