Kal Ka Mausam 2 September: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Weather Update बिहार में बारिश का तांडव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, राज्य में मानसून की गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, कैमूर, बक्सर, गया, पटना, भोजपुर, शेखपुरा और मुंगेर जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा अरवल (111.0 मिमी) और रफीगंज (110.8 मिमी) में दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मेघगर्जन, वज्रपात (ठनका) और तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) को लेकर चेतावनी जारी की है। कल कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार आज 01 सितंबर को औरंगाबाद और भभुआ (कैमूर) जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा और रोहतास में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।