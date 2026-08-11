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    Kal Ka Mausam 12 August: बिहार के 18 जिलों में गरज-चमक के साथ होगी बारिश, 40 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:49 PM (IST)

    Bihar Weather: बिहार में 12 अगस्त 2026 से मौसम का मिजाज बदलेगा, जिसमें गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। ...और पढ़ें

    एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

    एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

    HighLights

    1. 12 अगस्त 2026 से बिहार में बदलेगा मौसम।

    2. गरज-चमक, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना।

    3. उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम बिहार अलर्ट पर।

    डिजिटल डेस्क, पटना। Weather Update बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम का रुख बदला नजर आएगा।

    राज्य के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ-साथ तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

    तेज हवाओं और ठनका गिरने का अलर्ट

    मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चलने और गर्जन के साथ बिजली (वज्रपात) गिरने का अंदेशा है।

    इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी संभागों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम) में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है।

    क्षेत्रवार मौसम का हाल

    पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद जैसे जिलों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

    वहीं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में भी तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ वर्षा की संभावना बनी हुई है।

    राजधानी पटना सहित गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में एक-दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है।

    तापमान में नहीं होगा बड़ा बदलाव

    राज्य में फिलहाल तापमान स्थिर बना रहेगा। अधिकतम तापमान 34°C से 36°C के मध्य रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 26°C से 28°C के आसपास दर्ज किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Weather Update: बिहार में  मानसून ट्रफ का दिख रहा असर, 14 से 16 अगस्त के बीच भारी बारिश की चेतावनी

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