Kal Ka Mausam 12 August: बिहार के 18 जिलों में गरज-चमक के साथ होगी बारिश, 40 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

डिजिटल डेस्क, पटना। Weather Update बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम का रुख बदला नजर आएगा।

राज्य के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ-साथ तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। तेज हवाओं और ठनका गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चलने और गर्जन के साथ बिजली (वज्रपात) गिरने का अंदेशा है।