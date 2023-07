Bihar News: बिस्कोमान परिसर सहित 40 जगहों पर 90 रुपये प्रति किलो बिक रहा टमाटर, कई सब्जियों के दाम में भी राहत

Tomato Price in Bihar आजकल टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। बढ़ती कीमतों को देखते हुए अब बिस्कोमान खुले बाजार में सस्ती दर पर टमाटर बेच रहा है। 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शनिवार को एक ट्रक टमाटर की बिक्री भी की गई है। बिस्कोमान के अध्यक्ष एवं नेफेड के उपाध्यक्ष ने कहा कि इस तरीके से उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर टमाटर उपलबध हो सकेंगे।

बिस्कोमान परिसर सहित 40 जगहों पर 90 रुपये प्रति किलो बिका टमाटर, कई सब्जियों के दाम में थोड़ी राहत

जागरण संवाददाता, पटना : पिछले कुछ दिनों से बाजार में टमाटर के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल रही है। आलम यह है कि लोगों ने घर में बिना टमाटर के खाना बनाना शुरू कर दिया है। टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले से संबंधित विभाग एवं नेफेड के निदेश पर बिस्कोमान खुले बाजार में सस्ती दर पर टमाटर बेच रहा है। बिस्कोमान परिसर में एक ट्रक टमाटर की बिक्री बिहार स्टेट कोपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड (बिस्कोमान) की ओर से पटना में 90 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचा गया। 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शनिवार को एक ट्रक टमाटर की बिक्री हुई है। शनिवार को बिस्कोमान के अध्यक्ष एवं नेफेड के उपाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार सिंह ने बताया था कि बिहार में टमाटर के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कम कीमत में टमाटर बेचा जाएगा। आज राज्य एवं पटना शहर में 40 जगहों पर 90 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर बेचा गया। बेंगलुरु से पटना के रास्ते में 10 ट्रक टमाटर डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि इस तरीके से उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर टमाटर उपलबध हो सकेगा। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले भी जब प्याज का दाम 120 रुपये हुआ था तब बिस्कोमान की ओर से 35 रुपये प्रति किलो की दर से इसे बेचा गया था। उन्होंने कहा कि टमाटर का मूल्य यही बना रहा तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी टमाटर नियंत्रित दरों पर बेचा जाएगा। इसके लिए 10 ट्रक टमाटर बेंगलुरु से पटना के रास्ते में है। कई सब्जियों के दाम में आई नरमी बाजार में सब्जी के आवक बढ़ने से कई सब्जियों के दाम में नरमी आई है, जबकि टमाटर की बादशाहत बरकरार है। मीठापुर थोक मंडी के विक्रेता राज कुमार, अजय मेहता, जगदीश कुमार ने बताया कि बुधवार को एक कैरेट टमाटर (25-27 किलोग्राम) का 24-26 सौ रुपये में बिका है। इसके अतिरिक्त भिंडी, परवल, बैगन, कद्दू आदि के दामों में नरमी आई है। खुदरा बाजार में टमाटर 120-140 रुपये किलो, अदरक 220-240 रुपये किलो तक बिके। राजेंद्र नगर के खुदरा दुकानदार दीपक कुमार भिंडी 50 रुपये, परवल 50, कुंदरी 40, बैगन 50 रुपये प्रति किलो खुदरा में बिक रहा है। एक सप्ताह पहले भिंडी 60-70, परवल 80, बैगन 70-80, कुंदरी 40-45, कद्दू 40 रुपये प्रति पीस रहा है। हरी मिर्च भी 80-100 रुपये किलो तक पहुंच गई है।

