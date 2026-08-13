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    अंग्रेजों की गोली के सामने नहीं झुके, हाथ में तिरंगा थामे दी जान; आजादी के वीर सपूत टिपण मौआर की कहानी

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:33 AM (IST)

    टिपण मौआर ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहटा में अंग्रेजों की गोली का सामना करते हुए तिरंगा थामे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने शिक्षा के मह ...और पढ़ें

    टिपण मौआर। फाइल फोटो

    टिपण मौआर। फाइल फोटो

    HighLights

    1. 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में टिपण मौआर का बलिदान।

    2. अंग्रेजों की गोली लगने पर भी नहीं छोड़ा तिरंगा।

    3. शिक्षा के लिए विद्यालय हेतु जमीन की दान।

    रविशंकर, बिहटा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बिहटा के लिए 19 अगस्त 1942 का दिन गौरव, संघर्ष और बलिदान की अमिट गाथा है। देशभर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की ज्वाला धधक रही थी। उसकी लपटें बिहटा तक भी पहुंचीं।

    सैकड़ों लोग दिल में आजाद भारत का सपना लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। उनके हाथों में हथियार नहीं, बल्कि तिरंगा था और लबों पर आजादी के नारे थे।

    आंदोलन में राघोपुर के वीर सपूत टिपण मौआर सबसे आगे रहे। वे अंग्रेजों की गोली के सामने नहीं झुके और तिरंगा थामे मातृभूमि के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए।

    उनके नेतृत्व और बुलंद आवाज ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों में जोश भर दिया। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बाद में गोलियां चला दीं। गोलियों की बौछार से बिहटा का वातावरण दहल उठा। कई आंदोलनकारी घायल हुए और कुछ वीर वहीं बलिदानी हो गए।

    टिपण मौआर ने भी अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर झेली। लेकिन उनके हाथों से तिरंगा नहीं छूटा। मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले इस वीर सपूत के बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन की लौ को तेज कर दिया।

    बलिदानी के नाम पर विद्यालय

    टिपण मौआर केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ही नहीं थे, बल्कि शिक्षा के महत्व को समझने वाले समाजसेवी भी थे। आजादी के दीवाने इस वीर सपूत ने राघोपुर में मध्य विद्यालय की स्थापना के लिए 100 डिसमिल जमीन दान में दी और विद्यालय भवन के निर्माण में भी योगदान दिया।

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    उनके इस योगदान के कारण आज भी वहां का मध्य विद्यालय और प्लस टू विद्यालय शहीद टिपण मौआर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक ओर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी तो दूसरी ओर आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा का रास्ता दिखाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी।

    आज भी जिंदा है बलिदान की स्मृति

    आज जब देश आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है, तब उस आजादी के पीछे छिपे अनगिनत बलिदानों को याद करना जरूरी है। टिपण मौआर जैसे कई स्थानीय नायक इतिहास के बड़े पन्नों में भले ही ज्यादा चर्चित नहीं हुए, लेकिन अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका योगदान अमिट है।

    राघोपुर और बिहटा के लोगों के लिए टिपण मौआर केवल इतिहास का एक नाम नहीं, बल्कि त्याग, साहस और देशभक्ति की प्रेरणा हैं। उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाती रहेगी कि आजादी आसानी से हासिल नहीं हुई थी। इसे पाने के लिए देश के अनगिनत सपूतों ने अपना खून बहाया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

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