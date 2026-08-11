डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक भाई वीरेंद्र इन दिनों लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। अब उन्‍होंने कहा क‍ि यद‍ि पार्टी से भाग गए होते तो आज ड‍िप्‍टी सीएम होते।

पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के प्रति नाराजगी जताने के बाद अब उन्होंने अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है।

भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्हें सब पता है कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन वे इतने छोटे आदमी नहीं हैं कि यह बताने लगें कि उनके खिलाफ कौन क्या कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को बचाने और अपना चेहरा छिपाने के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, भाई वीरेंद्र ने खुद को पार्टी का जांचा-परखा आदमी बताते हुए कहा कि वे लंबे समय से राजद और लालू प्रसाद के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं।

'22 विधायक थे, सब भाग गए, भाई वीरेंद्र साथ रहे' भाई वीरेंद्र ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय पार्टी के 22 विधायक थे, लेकिन मुश्किल दौर आने पर कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि उस समय भी भाई वीरेंद्र लालू प्रसाद के साथ खड़े रहे।

उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि अगर वे भी पार्टी छोड़कर चले गए होते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। उन्होंने कहा कि संभव है कि आज बिजेंद्र प्रसाद यादव उपमुख्यमंत्री नहीं होते और उनकी जगह भाई वीरेंद्र उपमुख्यमंत्री होते।

लेकि‍न मैंने बहुत त्‍याग क‍िया है। लालू प्रसाद के सिद्धांतों को गांव-गांव पहुंचाना चाहते हैं। तेजस्‍वी यादव को मुख्‍यमंत्री बनाना चाहते हैं। झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन पर भी बोले झारखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों और युवाओं के आंदोलन को लेकर भी भाई वीरेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के छात्र और नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं।