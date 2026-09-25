‘पूरा बिहार बदनाम हो रहा’, जमुई-समस्तीपुर के बाद बांका की घटना पर मंत्री रामकृपाल यादव की दो टूक
बिहार में जमुई, समस्तीपुर और बांका में लड़कियों के साथ बदसलूकी के लगातार सामने आए वीडियो ने राज्य की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
HighLights
जमुई, समस्तीपुर, बांका में लड़कियों से बदसलूकी के वीडियो सामने आए।
घटनाओं पर बिहार की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल।
विपक्ष सरकार पर हमलावर, सत्ता पक्ष ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में जमुई के बाद समस्तीपुर और अब बांका के मंदार पर्वत से लड़कियों के साथ बदसलूकी के वीडियो सामने आने के बाद कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सियासत गरमा गई है।
एक के बाद एक सामने आ रही इन घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष ने भी घटनाओं पर चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।
बांका के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल मंदार पर्वत से सामने आए वायरल वीडियो में एक युवती के साथ कुछ युवकों द्वारा कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किए जाने की बात सामने आई है।
लगातार सामने आए इन मामलों के बाद राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर निशाना साधा है।
रामकृपाल यादव बोले- समाज को भी खड़ा होना होगा
सरकार की ओर से मंत्री रामकृपाल यादव ने घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि समस्तीपुर हो या जमुई, सरकार ने इन मामलों पर कड़ी नजर रखी है।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इसके खिलाफ सामाजिक आंदोलन भी खड़ा करने की जरूरत है।
रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों पर कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से पूरा बिहार और समाज बदनाम हो रहा है। उनके अनुसार, हर वर्ग और तबके के लोगों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा।
चिराग पासवान ने भी जताई चिंता
इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समस्तीपुर की घटना को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था।
उन्होंने कहा कि जब सरेआम बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होने लगें तो यह चिंता का विषय है और कानून-व्यवस्था तथा प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े होते हैं। चिराग पासवान ने समस्तीपुर मामले में जमुई की घटना का हवाला देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी।