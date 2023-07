'विपक्ष को इतना भारी धन्यवाद दे रहे हैं, वे उठा नहीं पाएंगे', बिहार विधानसभा सत्र समाप्त होने पर बोले अध्यक्ष

Bihar Legislative Assembly बिहार विधानसभा का मानसून सत्र पांचवें दिन समाप्त हो गया। समापन पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि सदन संचालन में सहयोग के लिए सबको धन्यवाद दिया। इसी दौरान उन्होंने भाजपा पर लगे हाथ तंज कस दिया। सत्र के दौरान तारांकित प्रश्नों की संख्या 570 रही। जिनमें 526 के उत्तर आए। सत्र में 145 निवेदन प्राप्त हुए।

Bihar Legislative Assembly: बिहार विधानसभा सत्र समाप्त

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा का पांच दिनों का मानसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। यह पहला सत्र था, जिसमें विपक्ष की भूमिका सिर्फ हंगामा करने की रही। विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नोत्तर काल और शून्यकाल के अलावा विधायी कार्यों में भी हिस्सा नहीं लिया। गुरुवार और शुक्रवार की कार्यवाही में विपक्ष के क्रमश: दो और एक विधायक को मार्शल आउट किया गया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने समापन भाषण में सदन संचालन में सहयोग के लिए सबको धन्यवाद दिया। विपक्ष को भी धन्यवाद देने की सलाह पर अध्यक्ष ने मुस्करा कर कहा-हम उन्हें इतना भारी धन्यवाद दे रहे हैं वे उसे उठा नहीं पाएंगे। चौधरी ने सदन को जानकारी दी कि कुल आठ सौ 23 प्रश्न प्राप्त हुए। 407 को स्वीकृत किया गया। 35 अल्पसूचित प्रश्नों में से 34 के उत्तर आए। तारांकित प्रश्नों की संख्या 570 थी, जिनमें 526 के उत्तर आए। 99 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में आठ वक्तव्य के लिए स्वीकृत किए गए। इन विधेयक पर मिली मंजूरी उन्होंने बताया कि सत्र में 145 निवेदन प्राप्त हुए। 145 याचिकाओं में 143 स्वीकृत हुए। सत्र में बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक और बिहार विनियोग संख्या एक विधेयक को मंजूरी मिली। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का उपलब्धि प्रतिवेदन एवं हरित बजट की प्रतियां सदन के पटल पर रखी। सत्र का समापन राज्य गीत से हुआ।

