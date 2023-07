कश्मीर में आतंकियों ने बिहार के तीन मजदूरों को मारी गोली, घायलों की हालत गंभीर; श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ी

Terrorists shot three in Kashmir जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने गुरुवार रात बिहार के तीन श्रमिकों को गोली मार दी। घायल श्रमिकों को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों श्रमिक बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। वहीं हमले के बाद सभी कश्मीरी हिंदुओं अल्पसंख्यकों और अन्य राज्यों से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने आए श्रमिकों की बस्तियों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

Bihar: कश्मीर में आतंकियों ने बिहार के तीन मजदूरों को मारी गोली

Your browser does not support the audio element.

HighLights नकाब पहने हुए थे आतंकी घायल की हालत गंभीर भूमिहीनों को जमीन देने की घोषणा को भी माना जा रहा कारण

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर/पटना। जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आतंकियों ने गुरुवार रात शोपियां में तीन श्रमिकों को गोली मार दी। घायल श्रमिकों को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों श्रमिक बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। हमले के बाद सुरक्षाबल ने क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि हमलावर दो ही थे और दोनों ने नकाब पहन रखा था। प्रदेश प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में रह रहे सभी कश्मीरी हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और अन्य राज्यों से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने आए श्रमिकों की बस्तियों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, घायलों के नाम अनमोल कुमार, पिंटु कुमार ठाकुर और हीरालाल यादव हैं। बता दें कि इस महीने प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर में गरीब भूमिहीन परिवारों को पांच-पांच मरला (151 वर्ग गज) जमीन देने की घोषणा की थी, जिसका कश्मीर केंद्रित दलों ने कड़ा विरोध किया था। इस हमले को गरीबों को जमीन के फैसले के विरोध और आतंकियों की बौखलाहट के रूप में भी देखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार, शोपियां जिला मुख्यालय से मात्र डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित गागरन गांव में करीब रात साढ़े आठ बजे आतंकियों ने श्रमिकों के एक डेरे पर दस्तक दी।

Edited By: Roma Ragini