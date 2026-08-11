डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर उर्दू, अरबी और फारसी विषय के शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला उठाया है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानांतरण की मौजूदा प्रक्रिया में इन विषयों के शिक्षकों के साथ कथित तौर पर भेदभावपूर्ण और नियमविरुद्ध व्यवहार किया जा रहा है।

उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराकर नियमविरुद्ध स्थानांतरण रद करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं।

विशेष रूप से उर्दू, अरबी और फारसी विषय के शिक्षकों को लेकर शिक्षकों में व्यापक असंतोष है।

एकमात्र शिक्षक को भी सरप्लस करने का आरोप

तेजस्वी यादव ने कहा कि कई विद्यालयों में उर्दू, अरबी या फारसी विषय के एकमात्र शिक्षक को भी सरप्लस घोषित कर स्थानांतरण सूची में शामिल किए जाने की शिकायत मिली है।

यदि किसी विद्यालय में किसी विषय का केवल एक शिक्षक है और उसे भी स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो संबंधित विद्यालय में उस विषय का अध्यापन प्रभावित होगा।

उन्होंने कहा कि पर्याप्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में भी इन विषयों के स्वीकृत पदों को समाप्त अथवा सरप्लस किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

इसके अलावा पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों, संविदा शिक्षकों और हाल में स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के नाम भी सूची में शामिल किए जाने की बात सामने आई है।

नेता प्रतिपक्ष ने इसे केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़ा गंभीर विषय बताया है।

उर्दू और संस्कृत को समान शैक्षणिक महत्व देने की मांग

तेजस्वी यादव ने पत्र में कहा कि संस्कृत के साथ उर्दू भी भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। दोनों भाषाओं के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने सरकार से उर्दू और संस्कृत दोनों विषयों को समान शैक्षणिक महत्व देते हुए प्रत्येक सरकारी विद्यालय में इन विषयों के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन लंबित नेता प्रत‍िपक्ष ने अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लंबित वेतन का मामला भी उठाया है। उन्होंने कहा कि इन कर्मियों का करीब पांच से छह महीने का वेतन लंबित होने की शिकायत है।

उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के परिवारों की शिक्षा, चिकित्सा, दैनिक खर्च और अन्य आवश्यकताएं प्रभावित हो रही हैं। वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक और कर्मचारी महीनों तक वेतन से वंचित रहें, यह न तो मानवीय दृष्टि से उचित है और न ही एक संवेदनशील सरकार से इसकी अपेक्षा की जा सकती है। तेजस्वी ने सरकार के सामने रखीं आठ मांगें उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों की वर्तमान सरप्लस और स्थानांतरण सूची की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए। नियमविरुद्ध पाए जाने वाले सभी स्थानांतरण तत्काल रद किए जाएं। विद्यालयों में कार्यरत एकमात्र विषय शिक्षक को सरप्लस घोषित करने की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। उर्दू, अरबी और फारसी के स्वीकृत पदों को समाप्त न किया जाए। पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले, संविदा और हाल में स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के मामलों की नियमों के अनुसार पुनः समीक्षा की जाए। प्रत्येक सरकारी विद्यालय में उर्दू और संस्कृत विषय के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का पूरा लंबित वेतन तत्काल जारी किया जाए। स्थानांतरण प्रक्रिया में हुई विसंगतियों को लेकर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षकों के साथ अन्याय, विद्यार्थियों के शैक्षणिक अधिकारों की उपेक्षा और महीनों तक वेतन रोककर रखना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।