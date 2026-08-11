AK-47 से किसके आदेश पर चली गोली? तेजस्वी ने खोला अगला मोर्चा, अब राज्यपाल से करेंगे मुलाकात
तेजस्वी यादव सीवान में छात्रों पर हुई पुलिस फायरिंग के मामले में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने AK-47 से गोली चलाने के आदेश पर सवाल उठाए और निष् ...और पढ़ें
HighLights
तेजस्वी यादव सीवान फायरिंग पर राज्यपाल से मिलेंगे।
छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने पर सवाल उठाए।
राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बिहार आने का न्योता।
डिजिटल डेस्क,पटना। सीवान में परीक्षा धांधली और पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मामला एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि छात्रों पर हुई फायरिंग के मामले में अब तक उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला है और वह जल्द ही इस मुद्दे को राज्यपाल के सामने रखेंगे।
DGP से मुलाकात के बाद राज्यपाल से मिलने की तैयारी
तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर अपनी बात रखी है।
अब वह इस मामले को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि घटना की पूरी जानकारी राज्यपाल के सामने रखी जाएगी और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी।
फायरिंग के तरीके को लेकर तेजस्वी ने उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि छात्रों पर की गई कार्रवाई को महज सामान्य पुलिस कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता।
उन्होंने दावा किया कि छात्रों को निशाना बनाकर गोली चलाने का प्रयास किया गया। तेजस्वी ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि कार्रवाई किन परिस्थितियों में की गई।
‘AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया?’
तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि छात्रों पर AK-47 से फायरिंग का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस सवाल का अब तक स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है।
उनके अनुसार, केवल एक सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने से पूरे मामले की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती।
छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई से मामला खत्म नहीं होगा: तेजस्वी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी एक छोटे कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराकर मामले को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने गृह विभाग से जुड़े शीर्ष स्तर के अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा। तेजस्वी ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि कार्रवाई का आदेश किस स्तर से आया था।
राहुल गांधी और अखिलेश को बिहार आने का न्योता
तेजस्वी यादव ने बताया कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बिहार आने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं से पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों से मुलाकात करने की अपील की गई है। तेजस्वी के अनुसार, विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं।
वेतन-पेंशन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा
तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों और विभिन्न वर्गों से जुड़े आर्थिक मुद्दों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने संस्कृत, उर्दू और फारसी शिक्षकों के वेतन समेत अन्य मदों का जिक्र किया।
उनका आरोप है कि जनता और कर्मचारियों के हक की बात उठाने पर सरकार की ओर से खजाना खाली होने का तर्क दिया जाता है।
सफाईकर्मियों और पेंशन भुगतान को लेकर भी सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने सफाईकर्मियों के बकाए भुगतान, पेंशन और कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि त्योहारों के समय भी कई कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। तेजस्वी ने सरकार से इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की।
फायरिंग मामले पर सियासत और तेज होने के संकेत
सीवान में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव के राज्यपाल से मिलने के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ने के संकेत हैं।
नेता प्रतिपक्ष लगातार घटना में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। अब उनकी राज्यपाल से प्रस्तावित मुलाकात के बाद इस मामले को लेकर विपक्ष की अगली रणनीति पर भी नजर रहेगी।