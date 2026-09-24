Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'बीजेपी राज में बिहार में कोई सुरक्षित नहीं', पूर्व पार्षद पर गोलीबारी पर भड़के तेजस्वी यादव

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Thu, 24 Sep 2026 05:14 AM (IST)

पूर्व वार्ड पार्षद अनिल कुमार यादव पर गोलीकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. पूर्व पार्षद अनिल कुमार यादव पर पटना में गोलीबारी हुई।

  2. तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।

  3. उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है।

डिजिटल डेस्क, पटना। पूर्व वार्ड पार्षद अनिल कुमार यादव पर गोलीकांड को लेकर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "बीजेपी के राज में लगातार लोगों को गोली मारी जा रही है; बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है।

हमलावर घरों में घुसकर दिन-दहाड़े लोगों को गोली मार रहे हैं, चाहे वे युवा लड़कियां हों या जन-प्रतिनिधि। आप हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं: अगर राजधानी पटना में ही जन-प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं, तो कौन सुरक्षित है?

अनिल जी हमारे पुराने परिचित थे और शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्हें उनके ही घर के अंदर छह-सात बार गोली मारी गई। यह कोई मामूली घटना नहीं है; प्रशासन को इस मामले का पूरा संज्ञान लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। फिर भी, सत्ता में बैठे लोग बेपरवाह दिखते हैं।