'हर जगह मिल रही शराब'; पटना लौटते ही तेजस्वी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले- बिहार पेपरलीक की राजधानी
पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर पेपर लीक, शराबबंदी और सिवान गोलीकांड जैसे कई मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार को पेपर लीक की राजधानी बताते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह फेल है।
HighLights
बिहार में पेपर लीक की घटनाओं पर सरकार को घेरा।
शराबबंदी को बताया पूरी तरह फेल, हर जगह शराब उपलब्ध।
सिवान गोलीकांड पर सवाल उठाए, 19 अगस्त को मार्च का ऐलान।
डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली से पटना लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने पेपर लीक, शराबबंदी, दिमागी नक्सली, सिवान में गोलीकांड और युवाओं के आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।
तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में लगातार परीक्षाओं और बहाली में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश पेपर लीक की राजधानी बनता जा रहा है।
कोई परीक्षा या बहाली ऐसी नहीं, जिसमें नहीं होता पेपर लीक
पटना पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में ऐसी कोई परीक्षा या बहाली नहीं होती, जिसमें पेपर लीक न होता हो।
मैट्रिक-इंटर की परीक्षा से लेकर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं तक में पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चयन नहीं होने से छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा के मामले में बिहार को उन्होंने देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताया।
सिवान गोलीकांड पर सरकार से पूछा- आदेश किसने दिया?
तेजस्वी यादव ने सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था।
उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पहले भी डीजीपी से मुलाकात की गई थी और सरकार से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।
तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अब तक मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। केवल एक सिपाही पर कार्रवाई की गई, जबकि एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में चर्चा हुई है।
19 अगस्त को राजभवन तक मार्च
तेजस्वी यादव ने बताया कि छात्रों के मुद्दों को लेकर 19 अगस्त को मार्च निकाला जाएगा। मार्च के जरिए राज्यपाल के सामने छात्रों और युवाओं की समस्याएं रखी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि यह खुला मार्च होगा, जिसमें पीड़ित छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अन्य लोगों के साथ आम नागरिक भी शामिल हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री के बयान पर भी साधा निशाना
प्रधानमंत्री के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर भी तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन करते हैं तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है।
जब जेन-जी आंदोलन करती है तो उन्हें 'दिमागी नक्सली' कहा जाता है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती।
शराबबंदी को बताया पूरी तरह फेल
तेजस्वी यादव ने बिहार की शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि शराबबंदी पूरी तरह फेल है और राज्य में शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है।
उन्होंने कहा कि कहने के लिए शराबबंदी लागू है, लेकिन हकीकत में शराब आसानी से उपलब्ध है। हर जगह शराब मिल रही है।
तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोगों की मिलीभगत से शराब का बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्होंने सरकार से शराबबंदी की वास्तविक स्थिति पर जवाब देने की मांग की।