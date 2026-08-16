डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली से पटना लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने पेपर लीक, शराबबंदी, दिमागी नक्‍सली, सिवान में गोलीकांड और युवाओं के आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में लगातार परीक्षाओं और बहाली में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश पेपर लीक की राजधानी बनता जा रहा है।

कोई परीक्षा या बहाली ऐसी नहीं, ज‍िसमें नहीं होता पेपर लीक

पटना पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में ऐसी कोई परीक्षा या बहाली नहीं होती, जिसमें पेपर लीक न होता हो।

मैट्रिक-इंटर की परीक्षा से लेकर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं तक में पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चयन नहीं होने से छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा के मामले में बिहार को उन्होंने देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताया।

सिवान गोलीकांड पर सरकार से पूछा- आदेश किसने दिया? तेजस्वी यादव ने सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पहले भी डीजीपी से मुलाकात की गई थी और सरकार से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अब तक मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। केवल एक सिपाही पर कार्रवाई की गई, जबकि एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में चर्चा हुई है।