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'बिहार में सरकार वीक, इसलिए हो रहे पेपर लीक'; पटना में गरजे तेजस्वी यादव

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:49 PM (IST)

तेजस्वी यादव ने आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में राजद के लोकभवन मार्च का आह्वान किया। उन्होंने बिहार सरकार को कमजोर बताते हुए पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों पर घेरा।

तेजस्वी का बिहार सरकार पर हमला, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल (PTI)

तेजस्वी का बिहार सरकार पर हमला, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल (PTI)

HighLights

  1. राजद का लोकभवन मार्च पुलिस फायरिंग के विरोध में।

  2. तेजस्वी ने सरकार को पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर घेरा।

  3. सिवान-जहानाबाद फायरिंग तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग।

राज्य ब्यूरो, पटना। आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में बुधवार को राजद का लोकभवन मार्च है। मंगलवार को प्रेस-वार्ता कर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने इसमें सहभागिता के लिए युवाओं और छात्रों का आह्वान किया। सरकार से सिवान और जहानाबाद में हुई फायरिंग के तथ्य सार्वजनिक करने की मांग दोहराई।

पूछा कि फायरिंग किसके निर्देश पर हुई और एके-47 किस यूनिट और किस शस्त्रागार से आई? तुकबंदी वाले अंदाज में कहा कि बिहार में सरकार वीक (कमजोर) है, इसीलिए पेपर-लीक हो रहे।

Tejashwi Yadav photo

टीआरई-4 अभ्यर्थियों से मिले तेजस्वी

प्रेस-वार्ता के बाद वे गर्दनीबाग में धरना दे रहे टीआरई-4 अभ्यर्थियों को ढांढस बंधाने पहुंचे। वहां मांग की कि सरकार अभ्यर्थियों की उचित मांगों को अविलंब पूरा करे।

तेजस्वी ने इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मौन तोड़ने के लिए ललकारा। केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजुजू पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि रिजूजू ने संसद को बताया था कि फायरिंग नहीं हुई, जबकि बिहार सरकार ने अपने शपथ-पत्र में माना है कि गोलियां चली हैं। ऐसे में गृह विभाग की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए।

प्रश्न यह कि पुलिस अधीक्षक को निलंबित क्योंं नहीं किया गया? बेरोजगारी, पलायन और पेपर-लीक में बिहार नंबर वन है। सृजन घोटाला, डस्टबिन घोटाला, इस्टिमेट घोटाला आदि बता रहे कि भ्रष्टाचार को सरकारी संरक्षण है। नियुक्तियों में भी भेदभाव हो रहा।

प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, आलोक कुमार मेहता, कुमार सर्वजीत, शक्ति सिंह यादव, चितरंजन गगन, एजाज अहमद आदि प्रेस-वार्ता मेंं उपस्थित रहे।

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