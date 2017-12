तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर अलग तरह से शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल में पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। युवा वर्ग उनकी सराहना करता ह

पटना [राज्य ब्यूरो]। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर अलग तरह से शुभकामनाएं दी है। उन्होंने करीब डेढ़ मिनट का एक वीडियो बनाया है जिसमें राहुल की खूब तारीफ की गई है। तेजस्वी ने इसे ट्वीट भी किया।

RJD MLA @yadavtejashwi congratulates #CongressPresidentRahulGandhi on his new role and wishes him success. #ThankYouSoniaGandhi pic.twitter.com/3EbjdTMz3f