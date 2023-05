पटना, एएनआई: बिहार के उप मुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव ने कर्नाटक में भाजपा की हार पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्‍वी ने कहा कि उन्‍होंने तो पहले ही बता दिया था कि हनुमान जी भाजपा से नाराज हैं, कांग्रेस की एकतरफा जीत हुई है। यह हार सिर्फ भाजपा, पीएम मोदी की हार नहीं है। यह पूंजीवाद की भी हार है, उनके सहयोगियों की हार है।

यह एक संदेश है कि पूरी मजबूती के साथ हम अगर एकजुट होकर लड़े, जिसकी कवायद मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और हम सब कर रहे हैं, सभी लोगों को गोलबंद करें और जीतें।

तेजस्‍वी ने आगे कहा कि हम (तेजस्‍वी-नीतीश) ये पहले ही बता चुके हैं कि हमारी पीएम या सीएम बनने की इच्‍छा नहीं है। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्‍य है कि देश में जनता के लिए काम होना चाहिए, गरीबी के लिए काम होना चाहिए। बेरोजगारी हटाने के लिए काम होना चाह‍िए। महंगाई कम होने के लिए काम होना चाहिए। किसान-मजदूर, सैन‍िकों-जवानों के लिए काम होना चाहिए।

उप मुख्‍यमंत्री ने कहा कि जो आम व्‍यक्ति है, उसके लिए काम होना चाहि‍ए। हम लोग इस काम में लगे हैं कि सब लोग गोलबंद हो जाएं, देश का लोकतंत्र और संवि‍धान को बचाने में लगे हुए हैं।

#WATCH | Patna:.." It (Karnataka election result) is a message that if we all fight unitedly, we can win, that's what CM Nitish Kumar, Lalu ji & we're all working towards, we trying to unite everyone & fight. None of us has any intention of becoming PM or CM...": Tejashwi Yadav,… pic.twitter.com/OxIbDg9mfE