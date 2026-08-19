Tejashwi Lokbhawan March Live: थोड़ी देर में शुरू होगा तेजस्वी का मार्च, जेपी गोलंबर पर जुटे RJD कार्यकर्ता
Tejashwi Yadav Rajbhawan March LIVE: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करेंगे। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना।Patna Tejashwi Yadav Lokbhawan March Live: बिहार में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आज, बुधवार (19 अगस्त) को व्यापक विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। पार्टी की ओर से राजधानी पटना में 'राजभवन मार्च' का आयोजन किया गया है। यह विरोध मार्च सुबह 10 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से प्रारंभ होगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद इस मार्च की अगुवाई करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट होकर राजभवन की ओर रुख करेंगे।
Tejashwi RJD March LIVE: मंत्री दीपक प्रकाश बोले- सरकार रही है संवेदनशील
तेजस्वी यादव द्वारा छात्रों की मांगों को लेकर मार्च के आह्वान पर बिहार पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि मार्च कोई भी कर सकता है यह उनका अधिकार है लेकिन सरकार हमेशा ही छात्रों की मांगों को लेकर संवेदनशील रही है। शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
Tejashwi RJD March LIVE: जेपी गोलंबर के पास जुटे RJD कार्यकर्ता
पटना की सरकार सड़कों पर तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च को लेकर गांधी मैदान के जेपी गोलंबर के पास राजद कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। यहां से राजभवन के लिए मार्च शुरू होगा।
Tejashwi Lokbhawan March Live: तेजस्वी के मार्च को लेकर पटना में सुरक्षा व्यवस्था टाइट
आरजेडी के इस राजभवन मार्च को देखते हुए पटना प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गांधी मैदान, डाकबंगला चौराहा और राजभवन की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।