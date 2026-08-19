Tejashwi Lokbhawan March Live: थोड़ी देर में शुरू होगा तेजस्वी का मार्च, जेपी गोलंबर पर जुटे RJD कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, पटना।Patna Tejashwi Yadav Lokbhawan March Live: बिहार में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आज, बुधवार (19 अगस्त) को व्यापक विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। पार्टी की ओर से राजधानी पटना में 'राजभवन मार्च' का आयोजन किया गया है। यह विरोध मार्च सुबह 10 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से प्रारंभ होगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद इस मार्च की अगुवाई करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट होकर राजभवन की ओर रुख करेंगे।