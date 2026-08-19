जागरण संवाददाता, पटना। सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित फायरिंग की घटना के विरोध में राजधानी पटना का राजनीतिक पारा चढ़ गया है।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं का विशाल समूह जेपी गोलंबर से लोक भवन के लिए रवाना हुआ।

हाथों में तिरंगा और विरोध से भरे पोस्टर लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, चौराहों पर पुलिस बल तैनात

मार्च के तय मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उपद्रव और यातायात संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए संवेदनशील चौराहों पर लाठी और इंसास राइफल से लैस पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती की गई है।