पटना में तेजस्वी यादव का विशाल मार्च, हाथों में तिरंगा और सरकार विरोधी पोस्टर लेकर निकले प्रदर्शनकारी
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित फायरिंग के विरोध में पटना में विशाल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें घटना की उच्चस्तरीय जांच और छात्रों के अधिकारों की मांग की जाएगी।
HighLights
तेजस्वी यादव ने सीवान घटना के विरोध में मार्च का नेतृत्व किया।
राजद कार्यकर्ता तिरंगा और सरकार विरोधी पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे।
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित फायरिंग की घटना के विरोध में राजधानी पटना का राजनीतिक पारा चढ़ गया है।
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं का विशाल समूह जेपी गोलंबर से लोक भवन के लिए रवाना हुआ।
हाथों में तिरंगा और विरोध से भरे पोस्टर लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे।
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, चौराहों पर पुलिस बल तैनात
मार्च के तय मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उपद्रव और यातायात संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए संवेदनशील चौराहों पर लाठी और इंसास राइफल से लैस पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती की गई है।
इस बीच, इनकम टैक्स चौराहे के पास सुरक्षा बलों की अत्यधिक मौजूदगी और ट्रैफिक डायवर्जन के कारण स्थिति थोड़ी जटिल हो गई।
वाहनों के भारी दबाव के बीच करीब आधा घंटा तक बीजेपी कार्यालय के पास डीएम, एसएसपी और आईआरएस ऑफिसर के वाहन जाम में फंसे रहे। गार्ड ने इनकम टैक्स पहुंचकर अधिकारियों को जाम से निकाला।
राजद का आह्वान और राजनीतिक बयानबाजी
इस मार्च को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी थी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने युवाओं और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में इस मार्च का हिस्सा बनने की अपील की थी।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए और जनता से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने का आग्रह किया।
राजभवन में ज्ञापन सौंपने की तैयारी
गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से शुरू हुआ यह लगभग पांच किलोमीटर लंबा विरोध मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है।
मार्च के समापन के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात करेगा।
प्रतिनिधिमंडल सिवान घटना की उच्चस्तरीय जांच और छात्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा।
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