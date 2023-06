पटना, एएनआई: बिहार के उप मुख्‍यमंत्री ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी घटना है। इसमें बिहार के भी कई लोग घायल हुए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। तेजस्‍वी यादव ने हादसे में मृत लोगों के परिवारों के प्रति संवदेना व्‍यक्‍त की। उन्‍होंने कहा कि यह हादसा लापरवाही का नतीजा है।

उन्‍होंने कहा कि यह लापरवाही तो हुई है, जिस प्रकार के दृश्‍य सामने आए हैं, वह देखकर कलेजा फटने को आता है। जिस प्रकार से बच्‍चों से लेकर बुजुर्ग यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये कहीं न कहीं रेलवे द्वारा जो दावा किया जाता था कि यात्रियों की सेफ्टी ही उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद भी अभी भी किसी पर जिम्‍मेवारी तय नहीं हुई है, इसका जिम्‍मेवार कौन है, उनपर कार्रवाई होनी चाहिए।

