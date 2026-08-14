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'11 लाख की कंपनी 22500 करोड़ कैसे लगाएगी?' इन्वेस्टमेंट डील को लेकर तेजस्वी का CM सम्राट पर हमला

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 14 Aug 2026 06:44 PM (IST)

तेजस्वी यादव ने बिहार में 51500 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश समझौतों पर संदेह जताया है, खासकर 11 लाख की पूंजी वाली कंपनी द्वारा 22500 करोड़ के निवेश पर।

इन्वेस्टमेंट डील को लेकर तेजस्वी का CM सम्राट पर हमला

इन्वेस्टमेंट डील को लेकर तेजस्वी का CM सम्राट पर हमला

HighLights

  1. तेजस्वी ने बिहार के 51500 करोड़ के निवेश पर संदेह जताया।

  2. 11 लाख की पूंजी वाली कंपनी के 22500 करोड़ निवेश पर सवाल।

  3. सीएम सम्राट चौधरी पर बिना जांच-पड़ताल के समझौते का आरोप।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार ने इस माह 51500 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश का समझौता-ज्ञापन तो किया है, लेकिन निवेश के धरातल पर उतरने में संशय है।

उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 22500 करोड़ निवेश का प्रस्ताव देने वाली कंपनी छह माह पहले (फरवरी 2026) ही स्थापित हुई है। उसकी कुल पूंजी मात्र 11 लाख रुपये है। ऐसे में वह इतना बड़ा निवेश कहां से करेगी?

सीएम सम्राट को बताया 'अनाड़ी'

मुख्यमंत्री सम्राटा चौधरी को 'अनाड़ी' बताते हुए उन्होंने बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के समझौता पर हस्ताक्षर करने का आरेाप लगाया। उन कागजी कंपनियों को भूमि, अनुदान-राशि और दूसरी सुविधाएं देकर संसाधनों के दुरुपयोग की आशंका जताई।

'...तो राजद विरोध करेगा'

तेजस्वी यादवने ने आगे कहा कि बड़ी व सक्षम कंपनियों का बिहार में स्वागत है, लेकिन कागजी कंपनियों के जरिए निवेश के बहाने सरकारी लाभ लेने का प्रयास हुआ, तो राजद विरोध करेगा।

इसी के साथ उन्होंने सरकार से 2024-25 और उससे पहले हुए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।

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