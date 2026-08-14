'11 लाख की कंपनी 22500 करोड़ कैसे लगाएगी?' इन्वेस्टमेंट डील को लेकर तेजस्वी का CM सम्राट पर हमला

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार ने इस माह 51500 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश का समझौता-ज्ञापन तो किया है, लेकिन निवेश के धरातल पर उतरने में संशय है।

उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 22500 करोड़ निवेश का प्रस्ताव देने वाली कंपनी छह माह पहले (फरवरी 2026) ही स्थापित हुई है। उसकी कुल पूंजी मात्र 11 लाख रुपये है। ऐसे में वह इतना बड़ा निवेश कहां से करेगी?