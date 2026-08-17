अतिक्रमण के नाम पर बेघर करने से पहले सरकार करे ये काम, तेजस्वी ने उठाई बड़ी मांग; दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की अपील

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अतिक्रमण के नाम पर किसी को बेघर करने से पहले राज्य सरकार पुनर्वास की व्यवस्था करे।

सोमवार को राजद कार्यालय में आयोजित पर्वत पुरुष दशरथ मांझी पुण्यतिथि समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार को गरीबों के हित में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए।

दशरथ मांझी ने दृढ़ संकल्प से पहाड़ काटकर बनाया रास्ता

तेजस्वी यादव ने कहा कि दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। यह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प और मेहनत को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग उनके समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

बोले- आज दलित समाज को किया जा रहा बेघर

विपक्ष के नेता ने कहा कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में दलित समाज के लिए पटना में अपार्टमेंट बनाए गए। गांव और शहर में पक्के मकान भी बनाए गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि आज इसी वर्ग के लोगों को बेघर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की।

पटना के चौराहे पर प्रतिमा लगाने की मांग

तेजस्वी यादव ने पटना के किसी प्रमुख चौराहे पर दशरथ मांझी की प्रतिमा लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर आश्रम बनाया जाना चाहिए, ताकि उनके संघर्ष और योगदान को आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें।

दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग तेजस्वी ने दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी का जीवन दृढ़ संकल्प, संघर्ष और मेहनत का प्रतीक है। उनके योगदान को उचित सम्मान मिलना चाहिए।