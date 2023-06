पटना, एएनआई: बिहार के उप मुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर भाजपा और आरएसएस पर जमकर भड़ास निकाली है।

तेजस्‍वी यादव ने कहा कि भाजपा पूरे इतिहास को बदलना चाहती है, उन्हें देश के लिए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। वे देश को तोड़ना चाहते हैं, वे इस देश पर सम्राट की तरह शासन करना चाहते हैं।

#WATCH | Patna: They (BJP) want to change the whole history...they have no interest in working for the country, they want to implement RSS agenda...they want to break the country...they want to rule this country like monarchs..." Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav on renaming of…