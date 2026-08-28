गिले-शिकवे भूल रक्षाबंधन पर साथ दिखे तेजप्रताप-तेजस्वी, दिल्ली में मीसा भारती के घर जुटा लालू परिवार
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी और तेजप्रताप यादव गिले-शिकवे भुलाकर दिल्ली में बहन मीसा भारती के आवास पर राखी बंधवाते एक साथ दिखे।
HighLights
तेजस्वी और तेजप्रताप यादव दिल्ली में बहनों से राखी बंधवाई।
मीसा भारती के आवास पर राबड़ी देवी भी मौजूद थीं।
नीतीश कुमार ने वृक्ष सुरक्षा दिवस पर पेड़ को राखी बांधी।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों पुत्र (तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव) गिले-शिकवे भूल रक्षाबंधन पर एक साथ दिखे।
यह संयोग नई दिल्ली में बड़ी बहन मीसा भारती के सरकारी आवास पर बना। वहां जुटी बहनों से राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने राखी बंधवाई।
एक्स पर तस्वीरें भी साझा की गईं। सिंगापुर में रह रही रोहिणी आचार्च को छोड़ तस्वीरों में शेष छह बहनें (मीसा भारती, चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का, राजलक्ष्मी) अपने दोनों भाइयोंं के साथ दिख रहीं।
इस सुखद क्षण वाले ग्रुप फोटो में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं। तेजप्रताप यादव ने लिखा है कि समय बदल जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन भाई-बहन का प्यार और बचपन की यादें हमेशा दिल में जीवित रहती हैं।
नीतीश ने रक्षाबंधन व वृक्ष सुरक्षा दिवस पर वृक्ष को बांधी राखी
दूसरी ओर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को रक्षाबंधन व वृक्ष सुरक्षा दिवस के मौके पर वृक्ष को राखी बांधी। उन्होंने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी।
वहीं, उक्त मौके पर रक्षाबंधन एवं बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के पावन अवसर पर नीतीश कुमार ने वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। पर्यावरण की रक्षा और वृक्षों का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वृक्षों की सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढाना और अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की आवश्यकता है।
रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधने की यह पहल प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना को मजबूत करती है।
नीतीश कुमार अपनी तीनों बहनों से राखी बंधवाने के उपरांत सभी प्रदेशवासियों से एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने तथा वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की।
इस अवसर पर विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उप-नेता ललन कुमार सर्राफ के साथ मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी भी मौजूद थे।