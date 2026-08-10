'भाजपा भ्रष्टाचार की गंगोत्री, नीतीश के चहेते भी रहे संलिप्त', सृजन घोटाले पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाले के हवाले से भाजपा के साथ निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी अंगुली उठाई है।

भाजपा को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताते हुए उन्होंने सृजन घोटाले में नीतीश के चहेतों के डूबे होने का आरोप लगाया है। रविवार को बयान जारी कर तेजस्वी ने कहा कि आज से ठीक नौ वर्ष पूर्व बिहार में 5500 करोड़ रुपये के सृजन घोटाले का पर्दाफाश हुआ था।