तेजस्वी बोले- नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूत... 2024 में BJP की विदाई तय; बिहार में नहीं खुलेगा खाता

मोदी हटेंगे तो देश से महंगाई हटेगी: तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, पटना: उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साेमवार को कहा कि, भाजपा बिहार में महागठबंधन की एकता को लेकर भ्रम फैलाना चाहती है। भाजपा को इस हकीकत का पता है कि महागठबंधन के रहते बिहार में भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी का हटना देश के किसान, मजदूर व नौजवानों के हित में है। राबड़ी देवी के आवास पर राजद विधायक दल की बैठक में उन्होंने यह बात कही। मोदी हटेंगे तो महंगाई हटेगीः तेजस्वी तेजस्वी ने कहा कि, मोदी हटेंगे तो देश से महंगाई हटेगी। संवैधानिक संकट समाप्त होगा। उन्होंने अपने विधायकों को कहा कि भाजपा के भ्रम फैलाओ और नफरत कि राजनीति को सत्र के समाप्ति के बाद जनता के बीच ले जाइए। भाजपा की बौखलाहट पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। विपक्ष की एकता से भाजपा हताश और निराश है। भाजपा को यह पता है कि 2024 में उसकी विदाई तय है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा नौकरी के विज्ञापन प्रकाशित करने वाले राज्य में बिहार अग्रिम पंक्ति में आ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सौतेलेपन के बाद भी बिहार समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है। फिरकापरस्त ताकतों से कभी नहीं किया समझौता: लालू राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार को कहा कि लाख परिस्थितियों के बाद भी हमने फिरकापरस्त ताकतों से कोई समझौता नहीं किया। यही राजद की सबसे बड़ी पूंजी है। राबड़ी देवी के आवास पर राजद विधायक दल की बैठक में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने राजद विधायकों को यह नसीहत दी कि जनता के हितों का सवाल लगातार उठाते रहें। जनता के लिए हमेशा खड़े रहिए। लालू प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन मजबूत तरीके से देश के हित के लिए काम को बना है। सभी लोगों को मिलकर देश के हालात, महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद व संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से जुड़े सवालों को सत्र समाप्ति के बाद लोगों के बीच रखें। देश में किसान, मजदूर और नौजवान सभी परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में राजद की भूमिका बढ़ जाती है।

Edited By: Mohammad Sameer