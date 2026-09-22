'बिहार शर्मसार, इस्तीफा दें CM', जमुई की घटना पर भड़के तेजस्वी यादव; NDA नेताओं को भी घेरा
जमुई में छात्र-छात्रा से छेड़छाड़ की घटना के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की ...और पढ़ें
HighLights
जमुई में छात्र-छात्रा से सरेआम बदसलूकी और छेड़छाड़ हुई।
पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगा।
एजेंसी, पटना। बिहार के जमुई जिले में एक लड़के और लड़की के साथ सरेआम हुई बदसलूकी और छेड़छाड़ की घटना के बाद राज्य में सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद दो मुख्य आरोपियों को धर दबोचा है।
वहीं, इस घटना ने तूल पकड़ लिया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने राज्य में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की है।
तेजस्वी यादव का सरकार पर तीखा हमला
इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आज "बिहार शर्मसार हो रहा है" और राज्य में "गुंडाराज" कायम हो गया है।
तेजस्वी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
उन्होंने एनडीए के कुछ नेताओं और मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि सत्ता पक्ष के लोग ऐसी गंभीर घटना को 'छोटी-मोटी बात' कहकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 19 सितंबर की है। एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र और छात्रा को सड़क पर कुछ मनचलों ने घेर लिया था। सोशल मीडिया पर सोमवार को वायरल हुए वीडियो में लड़की के साथ स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ और बदसलूकी की गई।
हालांकि, पीड़ितों ने कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़ितों का पता लगाया और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा
राज्य पुलिस मुख्यालय में एडीजी (कानून-व्यवस्था) के. सुहिता अनुपम ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि घटना से भी ज्यादा खतरनाक बात यह रही कि सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके पीड़िता की पहचान उजागर की गई।
उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी और मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इसके अलावा, जिन लोगों ने भी यह वीडियो साझा किया है, उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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