Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    क्‍या तेजस्‍वी को न्‍योता देने भी स्‍वयं जाएंगे तेज प्रताप यादव? दही-चूड़ा भोज के ऐलान ने बढ़ाई सियासी हलचल

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:32 PM (IST)

    तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर अपने आवास पर दही-चूड़ा भोज का ऐलान किया है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डिप्‍टी सीएम व‍िजय कुमार स‍िन्‍हा को कार्ड देते तेज प्रताप यादव। एक्‍स

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। मकर संक्रांति‍ के अवसर पर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास पर हर वर्ष दही-चूड़ा का भोज होता रहा है। हालांक‍ि बिहार चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारण इस बार आयोजन पर सस्‍पेंस है।

    राजद सुप्रीमो हों या बिहार व‍िधानसभा के नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्‍वी यादव, दोनों अभी तक बिहार नहीं आए हैं। इस कारण आयोजन होगा या नहीं, इसको लेकर अनिश्चितता की स्थित‍ि है। 

    हालांकि इस बार लालू के बड़े बेटे और जनशक्‍त‍ि जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने इस बार भव्‍य दही-चूड़ा भोज के आयोजन का ऐलान कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। 

    Deepak Prakash

    (मंत्री दीपक प्रकाश को आमंत्रण कार्ड देते तेज प्रताप यादव।)

    राज्‍यपाल, सीएम समेत दोनों ड‍िप्‍टी सीएम को करेंगे आमंत्र‍ित 

    14 जनवरी को राजधानी स्थित तेज प्रताप के आवास पर इसका आयोजन होगा। इसमें उन्‍होंने राज्‍यपाल, सीएम नीतीश कुमार समेत उपमुख्‍यमंत्री, मंत्र‍ी को भी आमंत्रण देने की घोषणा की है। 

    उन्‍होंने कहा है कि इसका न्‍योता तेजस्‍वी यादव को भी भेजा जाएगा। हालांक‍ि जिस तरह से डिप्‍टी सीएम व‍िजय कुमार स‍िन्‍हा, मंत्री दीपक प्रकाश व अन्‍य को वे आमंत्रण पत्र सौंप रहे हैं, क्‍या तेजस्‍वी को भी कार्ड देने स्‍वयं जाएंगे, यह स्‍पष्‍ट नहीं हुआ है।  

    क्‍या इस भोज में उनके माता-पिता या परिवार के किसी अन्‍य सदस्‍यों की भी सहभागिता होगी? यह प्रश्‍न सभी के जेहन में है। चर्चा का विषय यह है कि परिवार और पार्टी से बाहर किए गए तेज प्रताप की इस आयोजन से क्‍या परिवार से फिर करीबी बढ़ेगी।

    क्‍या दोनों भाई फिर एक साथ होंगे। या फिर यह राजद में भी एक लकीर खींंच देगी। हाल में तेज प्रताप ने अपनी माता राबड़ी देवी के जन्‍मदिन पर उनके आवास पहुंचकर बधाई दी थी।  

     