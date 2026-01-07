ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। मकर संक्रांति‍ के अवसर पर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास पर हर वर्ष दही-चूड़ा का भोज होता रहा है। हालांक‍ि बिहार चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारण इस बार आयोजन पर सस्‍पेंस है।

राजद सुप्रीमो हों या बिहार व‍िधानसभा के नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्‍वी यादव, दोनों अभी तक बिहार नहीं आए हैं। इस कारण आयोजन होगा या नहीं, इसको लेकर अनिश्चितता की स्थित‍ि है।

हालांकि इस बार लालू के बड़े बेटे और जनशक्‍त‍ि जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने इस बार भव्‍य दही-चूड़ा भोज के आयोजन का ऐलान कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है।

(मंत्री दीपक प्रकाश को आमंत्रण कार्ड देते तेज प्रताप यादव।)

राज्‍यपाल, सीएम समेत दोनों ड‍िप्‍टी सीएम को करेंगे आमंत्र‍ित

14 जनवरी को राजधानी स्थित तेज प्रताप के आवास पर इसका आयोजन होगा। इसमें उन्‍होंने राज्‍यपाल, सीएम नीतीश कुमार समेत उपमुख्‍यमंत्री, मंत्र‍ी को भी आमंत्रण देने की घोषणा की है।

उन्‍होंने कहा है कि इसका न्‍योता तेजस्‍वी यादव को भी भेजा जाएगा। हालांक‍ि जिस तरह से डिप्‍टी सीएम व‍िजय कुमार स‍िन्‍हा, मंत्री दीपक प्रकाश व अन्‍य को वे आमंत्रण पत्र सौंप रहे हैं, क्‍या तेजस्‍वी को भी कार्ड देने स्‍वयं जाएंगे, यह स्‍पष्‍ट नहीं हुआ है।