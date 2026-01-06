ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: RJD सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्‍त‍ि जनता दल की ओर से मकर संक्रांत‍ि पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया है।

खास बात यह क‍ि इसमें उन्‍होंने राज्‍यपाल, मुख्‍यमंत्री, उपमुख्‍यमंत्री समेत अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा के नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्‍वी यादव को भी आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा।

उन्‍होंने कहा क‍ि मकर संक्रांत‍ि हिंदुओं के लिए अहम होता है। यह हमारी परंपरा से भी जुड़ा है। इस कारण इसको भव्‍य तरीके से मनाया जाएगा। पूरे बिहार के लोग जो आना चाहते हैं, इसमें शाम‍िल हो सकते हैं।

पीएम के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग गलत

इस क्रम में उन्‍होंने JNU कैंपस में पीएम और गृह मंत्री के बारे में की गई नारेबाजी को अनुचित बताया है। उन्‍होंने कहा कि ऐसा करने वाले अनपढ़-गंवार की तरह भाषा बोल रहे हैं। यह एक ओहदे का अपमान है।