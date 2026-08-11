तेज प्रताप यादव ने जारी की चेतावनी, लोगों से सतर्क रहने की अपील; स्कूटी मांगने का भी आरोप

डिजिटल डेस्क, पटना। बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकारों के साथ इन दिनों नजर आ रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव अलग अंदाज में हैं।

इस बीच उन्‍होंने अपने पूर्व निजी सहायक मोतीलाल राय पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। तेज प्रताप ने पार्टी पदाधिकारियों और अपने करीबियों से मोतीलाल राय से सतर्क रहने की अपील की है।

तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि मोतीलाल राय पार्टी के एक सदस्य से स्कूटी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के बहकावे में न आएं और उनके कहने पर पैसे या सामान का लेन-देन न करें।

तेज प्रताप ने एक्स पर जारी की चेतावनी तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए पार्टी पदाधिकारियों और आम लोगों को मोतीलाल राय के संबंध में सावधान किया है। उन्होंने लिखा कि जनशक्ति जनता दल से निष्कासित महासचिव और पूर्व निजी सहायक रहे मोतीलाल राय को लेकर पार्टी से जानकारी और पूर्व में मिली शिकायतों के आधार पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तेज प्रताप के अनुसार, मोतीलाल राय करीब 20 लाख रुपये, कई महत्वपूर्ण कागजात और मोबाइल फोन लेकर फरार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी राशि से मोतीलाल राय और उनके परिवार के खर्च का प्रबंध किया जा रहा है। सचिवालय थाने में दर्ज है प्राथमिकी तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि मोतीलाल राय के विरुद्ध सचिवालय थाना में चोरी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है। इसके बावजूद वह दोबारा सक्रिय होकर पार्टी पदाधिकारियों और तेज प्रताप से जुड़े लोगों को अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर पैसे और सामान की मांग कर रहे हैं। तेज प्रताप के मुताबिक, वर्तमान में भी मोतीलाल राय एक मोबाइल नंबर से लोगों को फोन कर रहे हैं और लगातार नए-नए नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी सदस्य से स्कूटी मांगने का आरोप तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में पार्टी सदस्य फराज अहमद का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि फराज अहमद स्कूटी कंपनी के मालिक हैं और उनसे भी मोतीलाल राय द्वारा स्कूटी की मांग किए जाने की जानकारी मिली है।