‘माई के लाल हैं तो आएं मेरे दरवाजे पर...’, तेज प्रताप ने संजय सिंह पर फिर बोला हमला; होटल कांड पर दी चुनौती
जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह पर दिल्ली के एक ...और पढ़ें
HighLights
तेज प्रताप ने मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए।
दिल्ली के होटल में युवती से अभद्र व्यवहार का मामला।
तेज प्रताप ने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की।
डिजिटल डेस्क, पटना। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव महुआ से लोजपा (रामविलास) विधायक और बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार सिंह पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने रविवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह किसी से डरते नहीं हैं और सारी सच्चाई को उजागर करेंगे।
दरअसल, तेज प्रताप ने सोशल मीडिया में दावा किया था कि संजय सिंह पर दिल्ली के एक होटल में एक युवती के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार और उसके शोषण का प्रयास किए जाने का गंभीर आरोप है।
उन्होंने दावा किया कि होटल कर्मियों के हस्तक्षेप से स्थिति को संभाला गया। इसके बाद मामले को लगभग 25 लाख रुपये के कथित लेन-देन के माध्यम से रफा-दफा किए जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
संजय सिंह और तेज प्रताप की एक-दूसरे को चुनौती
तेज प्रताप के बयान पर संजय सिंह ने कहा था कि अगर कोई माई का लाल मेरा नाम कांड में साबित कर दे तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा
उनके इस बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि माई के लाल हैं, तो हमारे दरवाजे पर आएं। वो भी माई के लाल हैं, तो सामने आएं। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि मामले को पैसा लेकर दबा दिया गया है।
तेज प्रताप ने कहा कि उनके पास पूरी सच्चाई है और इसका वीडियो भी निकलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह शेर के बच्चे हैं और शेर की तरह बोलेंगे। जो सच्चाई है, उसको उजागर करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार को उन्हें (तेज प्रताप को) सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। तेजप्रताप ने मंत्री संजय पर उनकी हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया और कहा कि वह मेरी हत्या करना चाहते हैं।
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