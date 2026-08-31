‘माई के लाल हैं तो आएं मेरे दरवाजे पर...’, तेज प्रताप ने संजय सिंह पर फिर बोला हमला; होटल कांड पर दी चुनौती

तेज प्रताप ने कहा कि उनके पास पूरी सच्चाई है और इसका वीडियो भी निकलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह शेर के बच्चे हैं और शेर की तरह बोलेंगे। जो सच्चाई है, उसको उजागर करेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार को उन्हें (तेज प्रताप को) सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। तेजप्रताप ने मंत्री संजय पर उनकी हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया और कहा कि वह मेरी हत्या करना चाहते हैं।

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