पटना, एएनआई: Bageshwar Baba: बागेश्‍वर बाबा के नाम से मशहूर बागेश्‍वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्‍त्री (Dhirendra Shashtri) पर शुरू से ही हमलावर रहे बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है।

तेज प्रताप यादव ने कहा, ''बागेश्‍वर बाबा रोज माफी मांगने के लिए अपना आदमी भेज रहा है, 10 दिन से भेज रहा है। वो तो डरपोका है, देशद्रोही है। देश तोड़ रहा है...हिन्‍दू-मुसलमान को लड़वा रहा है ऊ..। देश का जो माहौल बना रहे हैं ये बाबा लोग, आप लोग देख रहे हैं कि देश को तोड़ने के लिए ये लोग आए हैं, जोड़ने के लिए नहीं आए हैं''

