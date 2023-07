बिहार सरकार में मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने की सूचना है। बताया जा रहा है कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। हालांकि इस मामले में अभी राजद या लालू परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस दौरान बनाया गया एक वीडियो भी सामने आया है।

Tejpratap Yadav: तेज प्रताप यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत; सीने में दर्द की शिकायत, अस्पताल में भर्ती

Edited By: Yogesh Sahu