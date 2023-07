राबड़ी देवी-तेजस्वी के खिलाफ CBI की चार्जशीट पर तेज प्रताप ने दी प्रतिक्रिया, BJP-RSS को सुनाई खरी-खोटी

पटना, एएनआई: सूबे के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने मां राबड़ी देवी और डिप्‍टी सीएम भाई तेजस्‍वी यादव पर जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की ओर से राउज एवेन्‍यू कोर्ट में चार्जशीट दाखि‍ल होने पर भाजपा को आड़े हाथों लिया।

उन्‍होंने अपने ठेंठ अंदाज में कहा कि ये सभी हथकंडे भाजपा-आरएसएस के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वे ऐसा करते रहते हैं। महागठबंधन पहले से ही अक्षुण्‍ण है, इसलिए ऐसा तो होना ही था। भाजपाई निराश हैं, क्योंकि बीजेपी का पतन शुरू हो गया है।

वहीं, तेजस्‍वी के इस्‍तीफे की मांग पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को लूट लिया, वह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी यादव को इस्तीफा क्यों देना चाहिए?

