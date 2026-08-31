बिहार में भारत-पाक रिश्तों पर मंथन, राजदूत टीसीए राघवन बोले- आतंकवाद पर सख्ती जरूरी; लेकिन लंबे समय में संवाद भी हो

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक भवन में सोमवार को पाटलिपुत्र प्रज्ञा प्रवाह के पहले व्याख्यान में भारत-पाकिस्तान संबंधों और दक्षिण एशिया के बदलते क्षेत्रीय समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके राजनयिक, विद्वान और लेखक टीसीए राघवन ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत को भावनाओं के बजाय व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकवादी उकसावों के खिलाफ भारत को अपना सख्त रुख कायम रखना चाहिए। हालांकि, दीर्घकाल में पड़ोसी देशों के साथ संवाद और संपर्क की जरूरत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पाकिस्तान-तुर्की-सऊदी गठजोड़ पर नजर टीसीए राघवन ने मक्का समझौते के संदर्भ में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच बढ़ते सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन देशों की अलग-अलग क्षमताएं क्षेत्रीय समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं।

उनके मुताबिक पाकिस्तान की परमाणु और रक्षा क्षमता, सऊदी अरब के आर्थिक संसाधन और तुर्की की आधुनिक तकनीक एवं क्षमता का मेल मध्य-पूर्व के साथ दक्षिण एशिया में भी नए अवसर और चुनौतियां पैदा कर सकता है। अमेरिका से रिश्ते कायम, लेकिन चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तीनों देश अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाए हुए हैं। इसके बावजूद पूरे क्षेत्रीय समीकरण को समझने के लिए चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि मक्का समझौता क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बदलते घटनाक्रम के बीच भारत को अपनी रणनीति बेहद व्यावहारिक और संतुलित रखनी होगी। राज्यपाल बोले- बिहार की धरती प्राचीन काल से ज्ञान-विज्ञान का केंद्र रही कार्यक्रम से पहले राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार की ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार प्राचीन समय से ही ज्ञान, चिंतन, तर्क और विचारों के आदान-प्रदान का प्रमुख केंद्र रहा है।

उन्होंने कहा कि इस परंपरा को आधुनिक समय में फिर से मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे व्याख्यान और विचार-विमर्श इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिहार लोक भवन में नियमित होंगे ऐसे कार्यक्रम, विशेषज्ञ करेंगे संवाद राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार लोक भवन में ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। उनका कहना था कि इससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों के बीच विचार-विमर्श की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। कुलपति फैजान मुस्तफा ने किया संचालन, हरजोत कौर ने पहल की सराहना चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति डॉ. फैजान मुस्तफा ने व्याख्यान सत्र का संचालन किया। उन्होंने कार्यक्रम के विषय और वक्ता के विचारों को प्रतिभागियों के सामने प्रभावी ढंग से रखा।