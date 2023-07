राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद अगले ही वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के विकास में पूरी ताकत लगा दी। इसलिए उदार केंद्रीय सहायता और नई-नई कल्याणकारी योजनाओं में भारी निवेश से 16 फीसद लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। इसका लाभ सबसे ज्यादा बिहार को मिला।

सुशील मोदी बोले- उदार केंद्रीय सहायता से बिहार गरीबी मिटाने में आगे निकला, श्रेय लेने पर राज्‍य सरकार को घेरा

