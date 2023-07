'बेंगलुरु में हाशिये पर नीतीश, ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस', विपक्षी एकता पर सुशील मोदी का तंज- 24 दिन में खेल!

Bihar Politics News बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार हाशिये पर आ गए। महाराष्‍ट्र में शरद पवार की पार्टी टूट गई। कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई। उन्होंने कहा कि इतना नहीं बिहार-यूपी में जीतन राम मांझी ओम प्रकाश राजभर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए की ओर आने से विपक्ष कमजोर हुआ।

सुशील मोदीका तंज- पटना में हुई बैठक के 24 दिन बाद बेंगलुरु में हाशिये पर नीतीश।

HighLights सुशील मोदी बोले- 24 दिन पहले पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हो रही है, जिसमें कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के जुड़ने से मजबूत हुआ एनडीए।

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने विपक्षी एकता की पहल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य विपक्षी दलों को घेरा। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि विपक्षी एकता की पहली और दूसरी बैठक के बीच मात्र 24 दिनों के भीतर नीतीश कुमार हाशिये पर आ गए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार हाशिये पर आ गए। शरद पवार की पार्टी टूट गई। कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई। उन्होंने कहा कि इतना नहीं, बिहार-यूपी में जीतन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए की ओर आने से विपक्ष कमजोर हुआ। भाजपा नेता ने कहा कि विपक्षी एकता की बेंगलुरु बैठक में जिन आठ नए दलों के जुड़ने की बात कही जा रही है, उनमें चार केरल और चार तमिलनाडु के छोटे-छोटे दल हैं। जहां भाजपा नहीं, वहां के चंद दल एक साथ उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के जिन दो राज्यों में भाजपा का प्रभाव बहुत कम है, वहां के इन चंद दलों के विपक्ष के साथ जुड़ने- न जुड़ने से राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यह केवल परसेप्शन बनाने का खेल है। बेंगलुरु में हो रही दूसरी महाबैठक बता दें कि नीतीश कुमार की पहल पर पटना में आयोजित हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद दूसरी मीटिंग कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में करीब 24 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। आठ नई पार्टियां होंगी शामिल बताया जा रहा है कि इस बैठक में आठ नई पार्टियों ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए विपक्षी मोर्चा खोलने की ठानी है। बता दें कि बिहार के पटना में पिछले महीने की मेगा विपक्षी बैठक के बाद 24 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक में भाग लेंगे।

