राज्य ब्यूरो, पटना: राज्यसभा सदस्य व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सोमवार को समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। सुशील मोदी ने कहा- नीतीश कुमार बताएं कि जब मुस्लिम देश कानून में सुधार कर रहे हैं तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? सुशील मोदी ने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए नीतीश कुमार से पूछा, ''वह बताएं जब पाकिस्तान सहित अनेक मुस्लिम देशों में बहुविवाह, फौरी तीन तलाक और गुजारा भत्ता के मुद्दे पर कानून में सुधार किया जा सकता है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए?'' ममता और नीतीश नहीं रोक पाएंगे सुशील मोदी ने कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए समान नागरिक संहिता जब भी लागू होगी, पूरे देश पर लागू होगी। तब नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री अपने राज्यों में इसे लागू करने से नहीं रोक पाएंगे। हिंदू में कानून समान तो फिर ... उन्होंने कहा कि अगर सभी धर्मों के भारतीय नागरिकों के लिए एक विवाह का प्रावधान होता है, सभी के लिए तलाक लेने का कानून समान है। सभी धर्मों की महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा-भत्ता पाने तथा पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलता है और सभी धर्मों के स्त्री-पुरुष के लिए विवाह करने की उम्र एक समान निर्धारित की जाती है, तो ये बातें समतावादी नीतीश कुमार को बुरी क्यों लगनी चाहिए? वोट की मंशा में नीतीश ने टेक दिए घुटने सुशील मोदी ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार पर्सनल लॉ के नाम पर देश की 15 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के साथ कठोर भेदभाव और लैंगिक असमानता जारी रखना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि एक समुदाय के थोक वोट से सत्ता में बने रहने की मंशा से यदि नीतीश कुमार उस समुदाय के कट्टरपंथियों तक के आगे घुटने टेक रहे हैं।

Edited By: Deepti Mishra