गांधी सेतु पर बस की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, दोस्त जख्मी; पटना में यूपीएससी की कोचिंग कर रहा था मृतक

Gandhi Setu Accident News गांधी सेतु पर एक बस की बाइक से टक्कर के बाद बाइक चला रहे 20 वर्षीय शिवम की मौत हो गई। पीछे बैठा मृतक शिवम का दोस्त राहुल गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना होते ही चालक बस से कूद कर भाग गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है तथा यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया है।

गांधी सेतु पर बस की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, दोस्त जख्मी

जागरण संवाददाता, पटना : आलमगंज थाना क्षेत्र के गांधी सेतु से बस की बाइक से टक्कर का मामला सामने आया है। यहां पाया संख्या 44 व 45 के बीच शनिवार को बस की बाइक से टक्कर के बाद बाइक चला रहे 20 वर्षीय शिवम की मौत हो गई। इसके साथ ही बाइक पर पीछे बैठा दोस्त राहुल भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एनएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। यातायात पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है। मृतक के चाचा धीरेंद्र तिवारी के बयान पर जय माता दी बस के चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुर्घटना के बाद चालक बस सड़क पर छोड़ कर भाग गया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए पूर्वी लेन पर वाहनों का परिचालन बाधित रहा। फिर क्रेन की मदद से बस को हटा कर पुलिस ने परिचालन सामान्य कराया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है तथा यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया है। दुर्घटना में बाइक भी क्षतिग्रस्त महात्मा गांधी सेतु पर शुक्रवार की रात लगभग नौ बजे तेज गति से आ रही बस ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। बाइक में जोरदार टक्कर लगते ही बाइक पर सवार दोनों युवक दूर जा गिरे। दुर्घटना में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना होते ही चालक व खलासी बस से कूद कर भाग गए। यातायात थानाध्यक्ष कुमार वीरेंद्र ने शनिवार को बताया कि मृतक के पास से मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान मुजफ्फपुर जिला के कांटी निवासी मनोज तिवारी के 19 वर्षीय पुत्र शिवम के रूप में हुई। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था शिवम दुर्घटना की सूचना पाते ही उसके पिता मनोज तिवारी, दादी मीना देवी व चाचा धीरेंद्र तिवारी समेत अन्य परिवार वाले वहां पहुंचे। पिता ने बताया कि शिवम यूपीएससी की तैयारी के लिए हाल ही में पटना में कोचिंग में नामांकन कराया था। शुक्रवार की शाम लगभग साढ़े चार बजे शिवम एवं राहुल बाइक से पटना के लिए निकले थे। पिता के अनुसार, शिवम के ही मोबाइल से यातायात पुलिस से सूचना मिली कि दोनों सेतु पर दुर्घटना के शिकार हो गए हैं।

