पटना-दिल्ली के बीच SpiceJet  की उड़ान आज रद, यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट से गुरुवार को दिल्ली-पटना-दिल्ली के बीच संचालित होने वाली स्पाइसजेट की उड़ान रद रहेगी। एयरलाइन ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए उड़ान संख्या एसजी-2608/2609 को रद करने की सूचना दी है। इससे दिल्ली और पटना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

टिकट और यात्रा से जुड़ी जानकारी लें यात्री उड़ान रद होने के बाद यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। एयरलाइन ने यात्रियों को टिकट में बदलाव और अन्य सहायता के लिए स्पाइसजेट के पटना कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी है।