Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्तिक पूर्णिमा मेले पर चलेगी सोनपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन, जानें समय और रूट

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:37 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सोनपुर-छपरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 05203/05204 सोनपुर-छपरा मेला स्पेशल 5 और 6 नवंबर 2025 को दो फेरे लगाएगी। यह ट्रेन सोनपुर से 00:15 बजे चलकर छपरा 02:30 बजे पहुंचेगी, जबकि छपरा से 03:45 बजे चलकर सोनपुर 06:38 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान चलेगी सोनपुर-छपरा विशेष ट्रेन। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। सोनपुर में आयोजित होने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

    रेलवे द्वारा 05203/05204 सोनपुर–छपरा–सोनपुर कार्तिक पूर्णिमा मेला विशेष गाड़ी दो फेरों में संचालित की जाएगी। यह विशेष गाड़ी 05 एवं 06 नवम्बर 2025 को सोनपुर एवं छपरा से एक-एक फेरा करेगी।

    गाड़ी संख्या 05203 सोनपुर–छपरा मेला स्पेशल सोनपुर से रात 00.15 बजे प्रस्थान कर परमानन्दपुर, नयागांव, सीतलपुर, दिघवारा, अम्बिका भवानी हाल्ट, अवतारनगर, पंचपटिया देवरिया हाल्ट, बड़ा गोपाल, डुमरी जुआरा, गोल्डेनगंज, छपरा ग्रामीण और छपरा कचहरी होते हुए 02.30 बजे छपरा पहुंचेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वापसी में गाड़ी संख्या 05204 छपरा–सोनपुर मेला स्पेशल छपरा से 03.45 बजे खुलेगी और समान मार्ग से होते हुए 06.38 बजे सोनपुर पहुंचेगी। रेल प्रशासन ने बताया कि यह विशेष गाड़ी 08 कोचों के मेमू रेक से चलेगी। इस विशेष सेवा से मेला में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी और भीड़ प्रबंधन में भी सहायता होगी।

    यह भी पढ़ें- महनार विधानसभा: क्षेत्र में बनाए गए 15 पिंक और 2 आदर्श मतदान केंद्र, 53 अतिसंवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात

    यह भी पढ़ें- निर्वाचन आयोग की मुहिम पर उठ रहे सवाल: गया में विधानसभा चुनाव 2020 की होर्डिंग, वेंडर ने की मिटाने की कोशिश

    यह भी पढ़ें- Bihar Election: मोकामा हत्याकांड के बाद प्रशासन अलर्ट; प्रत्याशियों के काफिले पर पैनी नजर, बिना अनुमति वाहन जब्त