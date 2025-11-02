कार्तिक पूर्णिमा मेले पर चलेगी सोनपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन, जानें समय और रूट

जागरण संवाददाता, पटना। सोनपुर में आयोजित होने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

रेलवे द्वारा 05203/05204 सोनपुर–छपरा–सोनपुर कार्तिक पूर्णिमा मेला विशेष गाड़ी दो फेरों में संचालित की जाएगी। यह विशेष गाड़ी 05 एवं 06 नवम्बर 2025 को सोनपुर एवं छपरा से एक-एक फेरा करेगी।

गाड़ी संख्या 05203 सोनपुर–छपरा मेला स्पेशल सोनपुर से रात 00.15 बजे प्रस्थान कर परमानन्दपुर, नयागांव, सीतलपुर, दिघवारा, अम्बिका भवानी हाल्ट, अवतारनगर, पंचपटिया देवरिया हाल्ट, बड़ा गोपाल, डुमरी जुआरा, गोल्डेनगंज, छपरा ग्रामीण और छपरा कचहरी होते हुए 02.30 बजे छपरा पहुंचेगी।