कार्तिक पूर्णिमा मेले पर चलेगी सोनपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन, जानें समय और रूट
पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सोनपुर-छपरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 05203/05204 सोनपुर-छपरा मेला स्पेशल 5 और 6 नवंबर 2025 को दो फेरे लगाएगी। यह ट्रेन सोनपुर से 00:15 बजे चलकर छपरा 02:30 बजे पहुंचेगी, जबकि छपरा से 03:45 बजे चलकर सोनपुर 06:38 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, पटना। सोनपुर में आयोजित होने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
रेलवे द्वारा 05203/05204 सोनपुर–छपरा–सोनपुर कार्तिक पूर्णिमा मेला विशेष गाड़ी दो फेरों में संचालित की जाएगी। यह विशेष गाड़ी 05 एवं 06 नवम्बर 2025 को सोनपुर एवं छपरा से एक-एक फेरा करेगी।
गाड़ी संख्या 05203 सोनपुर–छपरा मेला स्पेशल सोनपुर से रात 00.15 बजे प्रस्थान कर परमानन्दपुर, नयागांव, सीतलपुर, दिघवारा, अम्बिका भवानी हाल्ट, अवतारनगर, पंचपटिया देवरिया हाल्ट, बड़ा गोपाल, डुमरी जुआरा, गोल्डेनगंज, छपरा ग्रामीण और छपरा कचहरी होते हुए 02.30 बजे छपरा पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 05204 छपरा–सोनपुर मेला स्पेशल छपरा से 03.45 बजे खुलेगी और समान मार्ग से होते हुए 06.38 बजे सोनपुर पहुंचेगी। रेल प्रशासन ने बताया कि यह विशेष गाड़ी 08 कोचों के मेमू रेक से चलेगी। इस विशेष सेवा से मेला में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी और भीड़ प्रबंधन में भी सहायता होगी।
