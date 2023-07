Bihar News: बस सेवा से जुड़ेंगे राज्य के छोटे शहर, यात्रियों की सुविधा के लिए राजधानी पटना से भी चलेंगी बसें

Bihar News सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य के सार्वजनिक वाहनों में भी वीएलटीडी (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी संख्या में सार्वजनिक वाहनों और स्कूली बसाें में यह उपकरण लगाए भी गए हैं। अब विभाग ने वीएलटीडी और इमरजेंसी बटन लगाने के लिए नई कंपनियों को आमंत्रित किया है।

बस सेवा से जुड़ेंगे छोटे शहर, पटना से भी चलेंगी सीधी बसें।

